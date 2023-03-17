Политик Филиппо: Париж не посылает Киеву танки из-за недовольства граждан поставками вооружений

Париж, , 07:14 — REGNUM Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и дополнительные гаубицы CAESAR, если бы среди населения не высказывались протестные мнения по этому вопросу. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

Флориан Филиппо Claude Truong-Ngoc

«Позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений», — отметил он.

Филиппо полагает, что если бы голоса несогласных не звучали, то Украина уже получила бы французское вооружение. Он призвал жителей страны высказываться ещё громче, чтобы общественное мнение набирало силу и пробуждалось. Политик уверен в желании французов развернуть представителей власти страны к внутренним вопросам. Пока война только дополняет список проблем Франции, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филиппо призвал народ Франции не идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза и продолжать продвигать идею мира. Политик анонсировал проведение 18 марта в Париже национального марша за мир.