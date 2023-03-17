Тренер приморского «Адмирала» Тамбиев назвал хоккеистов казанского «Ак Барса» артистами

Казань, , 06:58 — REGNUM Главный тренер команды «Адмирал» из Владивостока Леонид Тамбиев заявил журналистам, что хоккеисты его команды не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей, как игроки казанского «Ак Барса».

Шайба ak-bars.ru

Раскрывать подробности тренер не стал, сказав, что понимает «природу удалений», но нарваться на штраф в 300 тыс. рублей за критику судей, не хочет.

«У соперников артистов больше. Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока ещё. Далеко нам», — признал Леонид Тамбиев и добавил, что хотел бы меньше удалений игроков.

В первой игре ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 2:3 победили «акбарцы».

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