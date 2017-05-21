17 Марта
 
8:09

Украинские военные стали чаще применять боевые системы западного производства на Купянском направлении, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел. Средствами объективного контроля установлено, что миномет (предположительно, польский LMP-2017) используют маневренные группы противника», — сказал Марочко.

8:08

ООН не нашла доказательств геноцида в действиях российской армии на Украине — глава поддерживаемой ООН международной комиссии по расследованию событий на Украине Эрик Мёсе.

8:08

США отправили на место крушения дрона в Черном море ещё один беспилотник Reaper — CNN.

7:55

Марочко рассказал об увеличении количества западной техники в ВСУ

На купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливаться из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада.

7:53

Издание Politico со ссылкой на источники в правительстве США сообщает о гибели не менее 100 тысяч украинских военнослужащих с начала спецоперации.

7:52

Politico.

Западные компании не спешат уходить из России, пишет в авторской колонке для Politico старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Бро.

Сама колонка озаглавлена «Не просто сказать «пока» Китаю и России». Бро приводит данные Йельского университета, согласно которым среди 1404 фирм из стран ЕС и G7 из РФ ушли менее 9%.

7:51

Украинский конфликт разрушает экономику США — The American Conservative.

«Начался кризис американской национальной мощи», — заявил в своём выступлении американский конгрессмен Грег Стьюби.

По его мнению, действующая политика Байдена отталкивает от США важных экономических партнёров в Южной Азии и Латинской Америке. Россия же, напротив, находит в этих регионах всё больше союзников.

«Военная стратегия Вашингтона, направленная на то, чтобы ослабить, изолировать или даже уничтожить Россию, — это колоссальный провал», — добавил Стьюби.

7:50

Украина требует от России компенсации за ущерб, причиненный СВО, но союзники обеспокоены возможными юридическими прецедентами — Reuters.

Киев стремится добиться заключения международного соглашения, которое позволит перевести замороженные российские активы на Украину для восстановления. Однако некоторые страны опасаются, что такой прецедент может поставить под угрозу их собственные активы в прошлых конфликтах.

7:49

Швеция отправит на Украину восемь САУ Archer. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что САУ Archer «позволят украинцам побеждать российские артиллерийские системы». Калибр САУ — 155 мм, дальность стрельбы — до 60 км.

7:45

Власти США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море беспилотника. Россия извлекла обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

7:28

Поставки танков и гаубиц Украине могут быть «притормозят» во Франции

Правительству Франции становится всё сложнее поддерживать Украину оружием и деньгами из-за ситуации с пенсионной реформой и кризиса в здравоохранении страны. Кроме того, на решение вопроса по поставкам Киеву тяжёлой техники влияет общественное мнение, отметил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

7:24

Украина потеряла вооружений на 150-200 млрд долларов

Киевская армия с начала спецоперации потеряла техники и вооружений на 150–200 млрд долларов. Об этом рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

7:17

Беженцев с Украины в Берлине закрыли на карантин в палаточном городке

В Берлине растёт недовольство беженцев с Украины, которых вынужденно закрыли на карантин в палаточном городке, пишет издание «Страна. ua».

7:15

В Запорожской области российские силовики пресекли теракт пособников ВСУ

Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств пресекли теракт пособников ВСУ против мирного населения. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

7:14

Власти Франции не отправили танки Киеву из-за недовольства населения страны

Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и дополнительные гаубицы CAESAR, если бы среди населения не высказывались протестные мнения по этому вопросу, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

7:14

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию с вопросом украинкам

Кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в неловкую ситуацию на встрече с украинскими беженками. Политик во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании после совместного фото спросил: «У меня один вопрос: где все мужчины?»

Местная оппозиция не пропустила мимо эту «неловкость» и резко раскритиковала Юсуфа.

7:12

Под Кременной военные России уничтожили силы ВСУ, брошенные без прикрытия

Под обстрел попали украинские военные, пытавшиеся отступить после неудачной попытки прорвать российскую оборону под Кременной. Пехоту ВСУ встретили огнём российские военнослужащие из Алейска, сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

7:11

На марьинском направлении уничтожены три опорных пункта ВСУ

Подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике благодаря артиллеристам 1-го Донецкого армейского корпуса. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

7:11

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не по карману война против России. С таким мнением он выступил в беседе с телеведущим Такером Карлсоном (Tucker Carlson) в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

7:09

МИД Венгрии обвинил Европарламент в разжигании конфликта на Украине

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер ответил на критику визита в Белоруссию главы ведомства Петра Сийярто со стороны Европарламента. Он подчеркнул, что в Венгрии хотят мира, а не войны. Видеообращение Менцера опубликовано в соцсети.

7:08

Японский профессор назвал россиян гениями обходных путей в условиях санкций

Установленные западными странами в отношении России санкционные ограничения не привели к снижению уровня жизни населения РФ, констатировал профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.

Причиной этого он считает гениальность и смекалку россиян, проявляющиеся в непростых ситуациях. Мнение было высказано японскому изданию Wedge Infinity.

7:07

Французский политик обвинил США в диверсии на «Северных потоках»

За подрывом «Северных потоков» стоят американцы, которые много лет борются с этими газопроводами. Свою версию теракта изложил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

7:05

Расчёт мобилизованных военнослужащих спас два взвода пехоты ВС РФ

Мобилизованные российские военные обучились и точно наносят удары по живой силе и объектам ВСУ, рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» в Западном военном округе с позывным Черёмуха.

7:03

Во Франции заявили о плане США по весеннему контрнаступлению на Украине

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что у США есть план по весеннему контрнаступлению на Украине.

7:02

Кирби о российских авиаограничениях в Чёрном море: они незаконны

В США не собираются соблюдать границы полётной зоны, установленной Россией в Чёрном море из-за проведения спецоперации. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал эти авиаограничения незаконными.

6:55

США готовили украинскую армию для нанесения ударов по России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанесение вреда России, потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — отметил военный.

6:51

Соскин: действия Зеленского привели Украину к угрозе революции в стране

Политическая и судебная системы Украины разгромлены, экономическая ситуация сложная, а общество раздроблено из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

6:48

Минобороны РФ обнародовало первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками в ходе спецоперации. Разведгруппа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации. По нему был нанесен огневой удар.

Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ». Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. Следом из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «крылатой пехоты», который и завершил разгром националистов.

6:45

На краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

6:43

Главное о специальной военной операции на Украине за 16 марта 2023 года.

  • По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии Махмудом Аббасом.

  • Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.