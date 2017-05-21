Наступил 387-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на огромные потери на донецком направлении, киевские власти приказали удерживать оборону Артёмовска и близлежащих городов. Американский телеканал NBC заговорил об ошибке президента Владимира Зеленского.

Украинцы должны были отступить ещё несколько недель назад, а сейчас просто нет смысла защищать город, отмечают аналитики компании Rochan Consulting. По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длящемся год, погибло более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат. Причем многих бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют в боях за Бахмут (украинское название Артёмовска).

Накануне, 16 марта, Минобороны РФ известило, что на донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии только за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих. Также артиллеристы этой группировки нанесли удар по группе украинских диверсантов, которые пытались переправиться через Каховское водохранилище.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись на марьинском направлении, при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожив три опорных пункта ВСУ, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений ВС РФ.

Российская армия продолжает наступление по направлению Сватово-Кременная (ЛНР), пишут репортёры. Сибирские бойцы из группировки «Отважные» разбили силы 25-й десантной бригады ВСУ в лесу западнее Червонопоповки и вышли на господствующие высоты.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.