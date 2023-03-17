Российские десантники обстреливают позиции ВСУ с помощью «Тайфун-ВДВ»
Минобороны РФ: десантники обстреливают позиции ВСУ с помощью нового бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
Москва, 17 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Многоцелевые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» начали использоваться для обстрела позиций ВСУ в ходе спецоперации. Кадры атаки опубликовало Министерство обороны России.
На видео показана работа штурмового отряда десантников из Ульяновской области. «Тайфун-ВДВ» смог приблизиться к огневым точкам украинских военных на оптимальное расстояние. Обстрел вёлся из автоматической пушки калибра 30 мм.
После атаки бронеавтомобиля по украинским военным стреляли десантники. Позиции ВСУ были уничтожены. «Тайфун-ВДВ» позволил подъехать на максимально близкое расстояние к укреплениям противника.
Как сообщало ИА REGNUM, подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике благодаря артиллеристам 1-го Донецкого армейского корпуса. Были уничтожены три опорных пункта, оборудованных украинскими военным, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.