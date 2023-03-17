Москва, 17 марта 2023, 06:35 — REGNUM Экипажи российских танков Т-90М проходят интенсивные тренировки по уничтожению на Украине танков НАТО. Видео учений опубликовало Минобороны России.

Американские танки
Американские танки
U.S. Air Force

Российские танкисты учатся уничтожать американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Отмечается, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, которые использует ВСУ, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

Танкисты учатся на тыловых полигонах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько колёсных танков AMX-10RC прибыли на Украину. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.