Минобороны: экипажи Т-90М интенсивно тренируются уничтожать натовские танки, используемые ВСУ

Москва, , 06:35 — REGNUM Экипажи российских танков Т-90М проходят интенсивные тренировки по уничтожению на Украине танков НАТО. Видео учений опубликовало Минобороны России.

Американские танки U.S. Air Force

Российские танкисты учатся уничтожать американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Отмечается, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, которые использует ВСУ, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

Танкисты учатся на тыловых полигонах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько колёсных танков AMX-10RC прибыли на Украину. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.