Артиллеристы ДНР помогли продвижению российских военных на марьинском направлении

Донецк, , 06:19 — REGNUM Подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике благодаря артиллеристам 1-го Донецкого армейского корпуса. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

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Силами артиллеристов были уничтожены три опорных пункта, оборудованных украинскими военными. В итоге наступательное движение увенчалось успехом. Обстрел вёлся с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии, отметил Бигма.

Он также рассказал, что на авдеевском направлении были уничтожены огневая позиция, техника и живая сила ВСУ. По целям работали расчёты батареи гаубиц «Мста-Б» 238-й артиллерийской бригады. Также с помощью беспилотника был взорван склад с боеприпасами украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные российские военные обучились и точно наносят удары по живой силе и объектам ВСУ, ранее рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа с позывным Черёмуха. Благодаря артиллеристам были спасены два взвода пехоты ВС РФ.