DM: шотландского националиста Юсуфа раскритиковали за вопрос украинским беженкам

Эдинбург, Великобритания, , 06:13 — REGNUM Кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в неловкую ситуацию на встрече с украинскими беженками. О казусе политика написал таблоид The Daily Mail.

Шотландия (сс) Victuallers

Политик во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании после совместного фото спросил: «У меня один вопрос: где все мужчины?»

Местная оппозиция не пропустила мимо эту «неловкость» и резко раскритиковала Юсуфа.

Кандидат, в свою очередь, пояснил, что имел в виду стоявших поодаль мужчин-украинцев, якобы их он также позвал фотографироваться.

Отмечается, что у Хамзы Юсуфа есть шанс стать первым министром Шотландии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шотландии первый министр Никола Стерджен решила 15 февраля покинуть пост.