Мелитополь, 17 марта, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств пресекли теракт пособников ВСУ против мирного населения. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На освобожденной в ходе спецоперации территории Запорожской области силовики выявили и задержали трёх пособников ВСУ. Были также ликвидированы два схрона с оружием и боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Южного военного округа результативно обстреляли диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище.