Москва, 17 марта, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Мобилизованные российские военные обучились и точно наносят удары по живой силе и объектам ВСУ. Об этом рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа с позывным Черёмуха. Видео работы военных опубликовало Минобороны России.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

«Расчёт состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнём наших ребят, спасли два взвода пехоты», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что атака велась на укрепления ВСУ. Помогают артиллеристам разведчики, которые в том числе используют квадрокоптеры. Благодаря предоставленным координатам расчёт «Гиацинта» уничтожил танк, два минометных расчета и около 15 украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Южного военного округа результативно обстреляли диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Украинские военные пытались переправиться через Каховское водохранилище, но не смогли.