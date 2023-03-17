Страны Запада будут вести войну друг с другом из-за Украины
Токио, 17 марта 2023, 05:48 — REGNUM На Западе из-за Украины не исключена внутренняя борьба за стратегические ресурсы. О своих опасениях пишет японская газета Mainichi Shimbun.
«Нынешний мир, который страдает от резкого роста цен на энергоносители после начала спецоперации, похоже, вернулся на полвека назад», — считает автор, имея в виду нефтяной шок, вызванный войной на Ближнем Востоке.
В 1973 году шесть стран Персидского залива более чем в три раза подняли цены на нефть.
По мнению опрошенных изданием экспертов, для того, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество. Иначе США и Европа лишатся доступа к дешёвым товарам и стратегическим ресурсам, и тогда им придётся вступить в войну друг с другом.
Как сообщало ИА REGNUM, в США вынуждены терпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Перевозки топлива из Штатов в Европу осуществляются теперь в основном танкерами большого размера вне зависимости от того, насколько они загружены.