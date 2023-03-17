Токио, 17 марта, 2023, 05:48 — ИА Регнум. На Западе из-за Украины не исключена внутренняя борьба за стратегические ресурсы. О своих опасениях пишет японская газета Mainichi Shimbun.

Запад

«Нынешний мир, который страдает от резкого роста цен на энергоносители после начала спецоперации, похоже, вернулся на полвека назад», — считает автор, имея в виду нефтяной шок, вызванный войной на Ближнем Востоке.

В 1973 году шесть стран Персидского залива более чем в три раза подняли цены на нефть.

По мнению опрошенных изданием экспертов, для того, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество. Иначе США и Европа лишатся доступа к дешёвым товарам и стратегическим ресурсам, и тогда им придётся вступить в войну друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США вынуждены терпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Перевозки топлива из Штатов в Европу осуществляются теперь в основном танкерами большого размера вне зависимости от того, насколько они загружены.