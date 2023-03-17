Тель-Авив, Израиль, 17 марта, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что власти ограничены в оказании Украине помощи из-за договоренностей с Россией по Сирии. Отмечается, что еврейское государство всё же помогает Киеву в определённых сферах.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху пояснил сложность ситуации: израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии.

«Это происходит в рамках заключенных несколько лет назад договоренностей с Россией, когда Израиль хотел предотвратить появление «третьего фронта» со стороны Сирии. И мы договорились, что не будем сбивать наши самолёты», — добавил премьер.

При этом он добавил, что Израиль оказывает Киеву как гуманитарную помощь, так и помощь в гражданской обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, военные ВСУ в основном используют боеприпасы, полученные из Соединённых Штатов Америки. The Wall Street Journal опубликовало информацию о расходовании украинской армией более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм ежемесячно.