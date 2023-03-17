Вашингтон, 17 марта, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Война с Россией не по карману Соединённым Штатам Америки потому, что запасы боеприпасов в стране истощили, а финансовая система испытывает трудности. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на телеканале Fox News.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Он уверен, что США «находятся на пути к банкротству». Особое внимание американский военный обратил на то, что Украина близка к поражению, и даже приближённые к Белому дому СМИ — Washington Times и New York Times — начинают об этом писать.

«США не могут позволить себе войну с Россией. Кого мы пытаемся обмануть? Наши запасы боеприпасов и снаряжения, которые мы накапливали годами, истощились», — также отметил Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что спасти банки страны будет непросто, и это также влияет на ситуацию. Американцы чувствуют, что США близки к банкротству, также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в финансовой системе США началась агония и метастазы пойдут по всему миру, включая и рынки дружественных России стран, ранее высказал мнение предприниматель Олег Дерипаска.