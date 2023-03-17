Варшава, 17 марта, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Лидер Польши Анджей Дуда по итогам переговоров в Варшаве с чешским коллегой Петром Павелом заявил журналистам, что принятие Украины в Евросоюз — общая политическая цель для двух стран.

Prezydent.pl Анджей Дуда

«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Её вступление в сообщество — большая политическая цель Польши и Чехии», — сказал Дуда.

По словам польского президента, Украина обладает «огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности».

Чешский президент добавил, что военный конфликт на Украине сплотил страны Центральной Европы и усилил их роль в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз никак не может избавиться от энергетического импорта из России, западные страны вдвое больше покупают сжиженного газа.