Париж, 17 марта, 2023, 04:34 — ИА Регнум. За подрывом «Северных потоков» стоят американцы, которые много лет борются с этими газопроводами. Свою версию теракта изложил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«В начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев», — сказал РИА Новости Филиппо.

Действовали США в одиночку или с союзниками — норвежцами — в этом вопросе ещё стоит разобраться, считает политик.

«Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счёт этого», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поток публикаций с указанием «фантастических» причин взрыва на российских «Северных потоках» не прекращается в американских СМИ, заявили в представительстве России в Вашингтоне. В посольстве считают это дезинформирование координируемым со стороны администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.