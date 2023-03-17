В Конгрессе назвали единственную войну, которую следовало бы вести США
Вашингтон, 17 марта 2023, 03:54 — REGNUM Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой участвовали США, призвала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.
По мнению политика, единственная война, в которой следует участвовать США, это противостояние мексиканским наркокартелям.
«Они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев», — аргументировала Грин, указав, что власти говорят лишь про войну на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил призывы некоторых американских законодателей, выступающих за военные действия против наркокартелей, назвав эти предложения угрозами суверенитету Мексики.