Будапешт, , 03:49 — REGNUM Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер ответил на критику визита в Белоруссию главы ведомства Петра Сийярто со стороны Европарламента. Он подчеркнул, что в Венгрии хотят мира, а не войны. Видеообращение Менцера опубликовано в соцсети.

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Особое внимание представитель МИД обратил на цель визита Сийярто в Белоруссию. По его словам, в Минске министр говорил о важности переговоров по конфликту на Украине и призывал к действиям, направленным на достижение мира между Киевом и Москвой. Критику депутатов Европарламента Менцер объяснил тем, что они иначе думают о ситуации на Украине.

«Венгерское правительство хочет мира, члены Европарламента и бюрократы в Брюсселе, наоборот, хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня», — подчеркнул представитель венгерского МИД.

Он считает, что Венгрия подвергается нападкам из-за своей «миролюбивой позиции» и потому, что в Европарламенте хотят принудить страну к участию в этом конфликте.

«Я критикую и осуждаю членов Европейского парламента и брюссельских бюрократов за то, что они сторонники войны и хотят войны», — также сказал Менцер.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент «ненавидит» правительство Венгрии, заявлял в 2022 году Петер Сийярто. Он назвал причиной нападок то, что страной руководит консервативное, христианско-демократическое правительство.