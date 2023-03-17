Пхеньян, , 03:32 — REGNUM Власти КНДР продолжат действия против военных провокаций США и Южной Кореи, враждующих с Пхеньяном. Власти готовы ответить «на ядерное оружие ядерным оружием». Об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил СМИ 16 марта после пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам северокорейского лидера, он намерен добиться того, чтобы США и Южная Корея осознали безрассудность крупных военных учений, которые они часто проводят в районе Корейского полуострова.

Если ситуация не изменится, то КНДР сделает соответствующие шаги, в том числе продолжит контрмеры. Какие именно не уточняется.

Ким Чен Ын добавил, что он «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва призывает Вашингтон конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна, чтобы избежать опасного варианта развития событий.​​​​​