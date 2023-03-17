В Подмосковье мужчина открыл с балкона стрельбу из автомата
д. Голубое, 17 марта 2023, 03:19 — REGNUM В деревне Голубое в Московской области произошёл инцидент со стрельбой из автомата. Выстрелами перепугал жителей мужчина, сообщило ТАСС.
Житель деревни стрелял из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. В полицию поступила информация о том, что в населённом пункте раздаются звуки, похожие на хлопки.
«Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в правоохранительных органах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 12 марта произошла стрельба на площади в Железнодорожном районе. В результате инцидента был ранен один человек. Стрелок скрылся с места происшествия.