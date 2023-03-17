Московская область, 17 марта, 2023, 03:19 — ИА Регнум. В деревне Голубое в Московской области произошёл инцидент со стрельбой из автомата. Выстрелами перепугал жителей мужчина, сообщило ТАСС.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

Житель деревни стрелял из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. В полицию поступила информация о том, что в населённом пункте раздаются звуки, похожие на хлопки.

«Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 12 марта произошла стрельба на площади в Железнодорожном районе. В результате инцидента был ранен один человек. Стрелок скрылся с места происшествия.