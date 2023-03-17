Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Американские СМИ заявили, что власти США отправили на место крушения беспилотника В Чёрном море ещё один такой же дрон. Якобы проводится анализ собственных операций с БПЛА, полётами такого типа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Главной целью нового беспилотника был осмотр места крушения и наблюдение за действиями России, в том числе и за предполагаемыми попытками достать обломки с морского дна.

Американские военные намерены «проанализировать затраты и выгоды» полётов БПЛА и разведданных с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Для этих целей к месту происшествия будет направлен очередной, третий, дрон.

Как сообщало ИА REGNUM, в США уверены, что России удалось достать со дна Чёрного моря некоторые детали американского беспилотника MQ-9.