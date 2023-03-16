Оренбург, 17 марта, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В Оренбурге девушка пострадала от действий 34-летнего знакомого. Водитель силой затолкал её в багажник и увёз в неизвестном направлении, сообщило «МВД Медиа».

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Похищение человека

В полицию позвонила подруга потерпевшей, ставшая очевидцем происшествия. Инцидент также сняла на видео камера наблюдения на автозаправке, где произошло похищение. На кадрах девушка пыталась убежать от преследователя.

Задержали машину с похищенной сотрудники ДПС. Иномарку обнаружили на дороге в село Илек Оренбургской области. Водитель был задержан, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть. Своего отца похитил житель Верхней Пышмы, ему помогали знакомые. Пожилой мужчина захлебнулся кровью в багажнике автомобиля.