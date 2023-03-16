Вашингтон, 17 марта, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Перемирие на Украине на данный момент будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. Об этом журналистам заявил представитель Белого дома Джон Кирби, прокомментировав предложение Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Перемирие сейчас означало бы очередное нарушение Россией Устава ООН. Москва воспользуется моментом для укрепления своих позиций на Украине», — сказал Кирби, признав при этом, что прекращение огня «совершенно разумно».

По мнению Белого дома, интересы Украины надо учитывать.

Как сообщало ИА REGNUM, под обстрел попали украинские военные, пытавшиеся отступить после неудачной попытки прорвать российскую оборону под Кременной. Пехоту ВСУ встретили огнём российские военнослужащие из Алейска.