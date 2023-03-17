Пентагон опубликовал предполагаемое видео, снятое беспилотником MQ-9 перед крушением в Чёрное море

Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало кадры, якобы снятые американским беспилотником MQ-9 перед тем, как он затонул в Чёрном море. На видео российский Су-27 дважды пролетает в непосредственной близости рядом с дроном, оставляя в небе след. Запись размещена на YouTube-канале европейского командования вооруженных сил США

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Предполагается, что во время полёта над БПЛА пилот российского самолёта открывал клапаны сброса топлива. После повторного такого пролёта Су-27 над дроном видео прервалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Чёрное море во время полёта по направлению к Крыму. БПЛА находился во временных границах полётной зоны, установленной Россией в связи с проведением спецоперации. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал эти авиаограничения незаконными.