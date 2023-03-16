Вашингтон, 17 марта, 2023, 02:27 — ИА Регнум. В США вынуждены терпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Перевозки топлива из Штатов в Европу осуществляются теперь в основном танкерами большого размера вне зависимости от того, насколько они загружены. Нехватку более подходящих судов малого и среднего размера для этих целей констатировало издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Арендовать более удобные танкеры в США практически невозможно из-за активной перевозки нефти из России в страны Азии. Поэтому топливо доставляется в Европу большими судами типа VLCC и Suezmax. Всего в марте в страны ЕС из США прибудут 27 таких танкеров.

Судами большой вместимости теперь доставляется порядка 60 процентов нефти из Штатов. Они могут перевозить один-два миллиона баррелей нефти, тогда как более удобные танкеры вмещают около 700 тыс. баррелей. Чаще всего для экспорта топлива арендуются суда Aframax, но сейчас они задействованы в перевозке топлива из России в Индию и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв заявил о продолжении взаимовыгодного энергетического сотрудничества со странами, не присоединившимися к одиозным инициативам коллективного Запада. Он также подчеркнул, что американские власти обеспокоены явной перспективой утраты рычагов влияния на мировой нефтяной рынок.