Кременная, ЛНР, 17 марта, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео, снятое беспилотником, на котором видно, как российский боец Александр Мальцев в одиночку атаковал у Кременной группу солдат ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Видеозапись подвига от 10 марта появилась в телеграм-канале «Старше Эдды» журналиста Германа Куликовского. 42-летний Александр Мальцев подбирается к траншее противника, врывается в их окоп, троих боевиков он ликвидировал на месте, двоих, которые подняли руки, взял в плен.

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Мальцева призвали в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года, он прошёл подготовку и попал в штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка.

Военкоры пишут, что в ходе продолжающихся боев 13 марта рядовой Александр Мальцев пал смертью храбрых. Готовятся документы для представления к званию Героя России посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в бою под Угледаром был убит боец ЧВК «Эспаньола» и футбольный фанат Владимир Солодовников (позывной Крейзи).