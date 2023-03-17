CNN: в США заявили, что Россия достала обломки американского беспилотника MQ-9 со дна Чёрного моря

Вашингтон, , 02:01 — REGNUM В США уверены, что России удалось достать со дна Чёрного моря некоторые детали американского беспилотника MQ-9. Об этом телеканалу CNN рассказал чиновник, знакомый с ситуацией.

Чёрное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что были найдены и подняты куски стекловолокна, а также маленькие обломки аппарата. Какие именно детали удалось обнаружить и представляют ли они ценность, не известно.

CNN также сообщал, что российские суда прибыли к месту падения БПЛА, которое находится в 112 км юго-западнее Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Чёрное море упал американский беспилотник, летевший с выключенными транспондерами в сторону Крыма.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что в Вашингтоне внимательно следят за судьбой обломков беспилотника MQ-9.