Москва, 17 марта, 2023, 01:54 — ИА Регнум. В Министерстве образования и науки России обсуждаются инициативы по изменению системы высшего образования в стране. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Валерий Фальков, пообещав, что конкретные предложения появятся в срок около двух месяцев.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений», — заверил он.

Пока решается, что именно будут совершенствовать в системе и какие подходы изменятся, пояснил министр. По его словам, обсуждение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин констатировал, что отказ от Болонской системы в России состоялся, и в правительстве поддержали это событие. Обучение молодых людей в России на основании традиций отечественного образования позволит специалистам быть востребованными, в том числе в дружественных странах, отметил он.