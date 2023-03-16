Берлин, 17 марта, 2023, 01:48 — ИА Регнум. В Берлине растёт недовольство беженцев с Украины, которых вынужденно закрыли на карантин в палаточном городке. Об этом пишет издание «Страна. ua».

Дмитрий Некрасов Беженцы с Украины

Городок обустроен в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Одна из проживающих в нём женщин в соцсетях рассказала, что причиной карантина оказался заболевший ветрянкой ребёнок.

«Неделю на это никто не обращал внимания. А в один день, когда поняли, что ребёнок болен, закрыли палатки на карантин», — цитирует беженку издание.

Украинка рассказала, что «люди в бешенстве», появились проблемы с обеспечением детей едой, а выйти в магазин нельзя.

За год Германия приняла более миллиона беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать автомобили и драгоценности, чтобы не остаться без социальных пособий.