Вашингтон, 17 марта, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Бронежилеты, комплектующие к беспилотникам и ружья якобы поставляют в Россию компании Китая. Об этом заявило американское издание Politico, ссылаясь на сведения из торговых и таможенных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В СМИ при этом подчёркивают, что не обладают данными об использовании этой продукции в ходе спецоперации. Тем не менее Китай обвинили в продаже больших объёмов оружия в Россию. Речь идёт о примерно тысяче гражданских охотничьих ружей, в статье они называются товарами двойного назначения. Кроме того, сообщается, что в РФ было доставлено из КНР более 12 тонн бронежилетов и 12 партий деталей для беспилотных летательных аппаратов. Поставки были зафиксированы в июне–декабре 2022 года.

Американское СМИ опубликовало эти данные в контексте заявлений США о том, что Китай предоставляет России летальное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюза нет «доказательств», что Китай поставляет оружие в Россию, заявила 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила ежедневно мониторить эту ситуацию.