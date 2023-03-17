В Пентагоне заявили, что ознакомились с информацией о попытках РФ достать обломки беспилотника MQ-9

Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что военное ведомство США ознакомилось с сообщения в СМИ о попытках России достать обломки упавшего в Черное море беспилотника MQ-9.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Райдер не владеет информацией получилось ли у РФ достать части рухнувшего БПЛА или нет.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что к месту падения беспилотника прибыли российские суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Чёрное море упал американский беспилотник, летевший с выключенными транспондерами в сторону Крыма. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что летательный аппарат нарушил границы полётной зоны, определённой Россией из-за проведения спецоперации.

В США заявили, что не собираются соблюдать границы полётной зоны, установленной Россией в Чёрном море.