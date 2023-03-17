На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 70 человек
Париж, 17 марта 2023, 01:29 — REGNUM В центре Парижа на площади Согласия 16 марта задержали 73 участника митинга против повышения пенсионного возраста. Подробности сообщило издание Figaro.
Отмечается, что число задержанных французов может увеличится — полиция ещё не закончила преследование участников. Их разгоняют, а особо агрессивных задерживают.
Всего участвовало в акции протеста не менее 6 тыс. человек
Как сообщало ИА REGNUM, протестующие французы на площади Согласия строили баррикады из ограждения и досок, потом их подожгли.