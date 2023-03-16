Париж, 17 марта, 2023, 01:29 — ИА Регнум. В центре Парижа, на площади Согласия, 16 марта задержали 73 участника митинга против повышения пенсионного возраста. Подробности сообщило издание Figaro.

Французская полиция и протестующие. Париж. 2018

Отмечается, что число задержанных французов может увеличиться — полиция ещё не закончила преследование участников. Их разгоняют, а особо агрессивных задерживают.

Всего участвовало в акции протеста не менее 6 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие французы на площади Согласия строили баррикады из ограждения и досок, потом их подожгли.