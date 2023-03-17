Москва, , 01:16 — REGNUM Запланированное на 23 марта выступление российского музыканта Бориса Гребенщикова на индонезийском острове Бали отменено. Причиной того, что концерт не состоится, он назвал проблемы с площадкой для проведения мероприятия. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях.

Борис Гребенщиков Kira Vygrivach

«Наш концерт на Бали отменён. По техническим причинам», — написал Борис Гребенщиков.

Отмену концерта также подтвердили его организаторы на Бали. Причины такого решения они не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Бали отменили концерт группы Little Big. Артисты сообщили о вынужденном переносе представления с 16 марта на 8 апреля. Концерт отложен по техническим причинам, связанным с площадкой.