Луганск, , 01:13 — REGNUM Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель республиканского отделения «Боевого братства» полковник Сергей Грачев умер после тяжелой болезни. Об этом в своём телеграм-канале сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко.

Сергей Грачев Андрей Марочко

Полковник Сергей Грачев с 2014 года участвовал во многих боевых сражениях за освобождение Донбасса. Был не раз ранен.

«Грачев традиционно в первых рядах», — написал Марочко под фото, когда в 2014 году освобождали Луганский аэропорт.

Прощание состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петровском районе Донецка 28 февраля погибла девочка 2008 года рождения. Она умерла из-за обстрела города украинскими военными.