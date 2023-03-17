SHAMAN пригласил на концерт мальчика Фёдора, героически спасшего детей при нападении диверсантов

Брянск, , 00:58 — REGNUM Певец Ярослав Дронов, сценический псевдоним SHAMAN, пригласил 10-летнего Фёдора Симоненко из Брянской области, спасшего девочек от нападения диверсантов, на свой концерт, который прошёл в 16 марта в Брянске.

Певец SHAMAN и Фёдор Телеграм-канал Александра Богомаза

«Ярослав, восхищенный отвагой и мужеством нашего юного героя Фёдора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, дочку одного из погибших в тот трагический день, на свой концерт», — написал в своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, Федор Симоненко, получивший ранение при атаке диверсионной группы в Брянской области, но, несмотря на это, спасший двух девочек, награждён медалью «За доблесть и отвагу».

3 марта в селе Любечане Климовского района была совершена атака диверсионной группы. Были убиты два человека, в том числе водитель машины, в которой ехали в школу трое детей. Фёдор скрытно отвёл девочек в безопасное место, а сам вернулся на дорогу искать помощи.