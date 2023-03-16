Вашингтон, 17 марта, 2023, 00:17 — ИА Регнум. В США не собираются соблюдать границы полётной зоны, установленной Россией в Чёрном море из-за проведения спецоперации. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал эти авиаограничения незаконными.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

В Белом доме уверены, что могут продолжать летать над Чёрным морем на законных основаниях.

«Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что в России «могут говорить всё, что хотят». Как следует из его слов, в США не собираются прислушиваться к высказываниям, сделанным в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Чёрное море упал американский беспилотник, летевший с выключенными транспондерами в сторону Крыма. После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что летательный аппарат нарушил границы полётной зоны, определённой Россией из-за проведения спецоперации.