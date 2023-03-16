Вашингтон, 17 марта, 2023, 00:08 — ИА Регнум. В минобороны США не приносили извинений российской стороне за инцидент с летательным аппаратом, который упал в Чёрное море 14 марта. Об этом заявил в 16 марта журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Наталия Судец Небо

«Мы не просили извинений. Наша задача была в том, чтобы подчеркнуть — США продолжат летать и действовать в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом», — пояснил на брифинге Райдер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не должны оставлять без ответа действия России над Чёрным морем, заявила лондонскому изданию Express бывший сотрудник разведывательного управления минобороны США Ребекка Кофлер. По её мнению, якобы именно действия российского истребителя привели к тому, что американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение.