Москва, 16 марта, 2023, 23:54 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ считают, что недопуск Москвы к расследованию диверсии на «Северных потоках» — это «махинация и лохотрон» со стороны Дании. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что на такой «трехкопеечный аттракцион» уже давно никто не обращает внимание и организаторы «разыгрывают его для себя».

По мнению дипломата, западные страны постоянно пытаются «закопать и убрать» подобные истории. Причина в том, что «на кону стоят большие деньги».

Но, по заверениям Захаровой, история с терактами на «Северных потоках» таким образом не закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дании не даст разрешения России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен.