РИА Новости: «Аэрофлот» и S7 летают в Турцию в штатном режиме

Москва, , 23:34 — REGNUM Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines выполняют полёты в турецкие аэропорты по расписанию, в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости на запрос в авиакомпаниях, комментируя запрет Турции заправлять американские самолёты из России и Белоруссии.

Самолеты в аэропорту Антальи. Турция. (сс) Maarten Visser

Запрет турецких властей не повлиял на работу двух российских авиакомпаний — все рейсы выполняется по расписанию, заверили в «Аэрофлоте» и S7 Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Турции не будут осуществлять заправку и проводить техобслуживание самолётов американского производства, которые прилетели из России и Белоруссии.