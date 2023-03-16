Москва, 16 марта, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines выполняют полёты в турецкие аэропорты по расписанию, в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости на запрос в авиакомпаниях, комментируя запрет Турции заправлять американские самолёты из России и Белоруссии.

(сс) Maarten Visser Самолеты в аэропорту Антальи. Турция.

Запрет турецких властей не повлиял на работу двух российских авиакомпаний — все рейсы выполняется по расписанию, заверили в «Аэрофлоте» и S7 Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Турции не будут осуществлять заправку и проводить техобслуживание самолётов американского производства, которые прилетели из России и Белоруссии.