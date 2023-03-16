AirportHaber: Турция не будет заправлять и обслуживать американские самолёты из России и Белоруссии

Анкара, , 23:27 — REGNUM В аэропортах Турции не будут осуществлять заправку и проводить техобслуживание самолётов американского производства, которые прилетели из России и Белоруссии. Об этом сообщается на информационном портале AirportHaber.

Россия и Турция © ИА REGNUM

Решение принято министерством таможни и торговли Турции.

Поясняется, что запрет касается частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортов, произведенных в любой стране, состоящих на более чем 25% из комплектующих из США.

Запретные меры коснулись работы семи российских авиакомпаний: «Аэрофлота», UTair, «России», Azur Air, «Ямал», S7 Airlines и Ikar (PegasFly), а также одного белорусского и иранского авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на транзит санкционных товаров через Турцию в Россию связан с выполнением требований Евросоюза, заявил 13 марта помощник главы Ассоциации грузоперевозчиков страны Кемаль Гюль.