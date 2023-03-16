Сунак рассказал Зеленскому о том, как просит союзников обеспечивать Киев всем необходимым

Лондон, , 23:25 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о планах предоставления военной помощи Киеву. О теме беседы сообщила канцелярия британского правительства.

Риши Сунак gov.uk

Сунак подчеркнул, что Украине необходимо предоставлять всё необходимое для того, чтобы ВСУ могли изменить ситуацию на поле боя. Он также рассказал Зеленскому, как Великобритания планирует в дальнейшем снабжать Украину помощью.

«Соединённое Королевство продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы Украина получила все необходимое ей для обороны оснащение», — говорится в сообщении канцелярии.

С целью добиться обеспечения Киева поддержкой Сунак встречался с коллегами из Франции, США и Австралии. Об этом он также рассказал Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сунак взял на себя обязательство поддерживать Украину как минимум на уровне 2022 года. За этот период военная помощь Украине от Великобритании составила около $2,7 млрд. Было поставлено около 3 млн единиц военной техники, включая танки Challenger 2 и 200 других бронемашин, более 10 тыс. противотанковых ракет и снарядов для реактивных систем залпового огня.