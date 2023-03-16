Путин обсудил по телефону с Алиевым тему безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Москва, , 23:05 — REGNUM У президента РФ Владимира Путина 16 марта состоялся телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на переговорах Kremlin.ru

Стороны обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в свете заключённых трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Также президенты обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей.

Как сообщало ИА REGNUM, маршрут из Дагестана в Иран через Азербайджан следует построить скорее, он всегда будет востребован, как и транспортный проект «Север — Юг» через Иран в Индию. Об этом Владимир Путин заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.