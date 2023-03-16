Экс-советник Пентагона Макгрегор: США готовили годами ВСУ для нанесения ударов по России

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор признался, что американские власти готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы решили построить армию Украины, целью которой было нанести удар по России. Потрачено восемь лет, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. Произошло всё с точностью до наоборот», — сказал Макгрегор.

Полковник также заявил, что хоть США и обладают мощными и многочисленными ВВС в мире, но при столкновении с российскими силами ПВО американцы понесут большие потери.

«Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», — заключил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у Соединённых Штатов остаётся всё меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Об этом заявил Дуглас Макгрегор.