Кострома, 16 марта, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Пожилые мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва газа в жилом доме населённого пункта Клюшниково в Костромской области. Из-за ЧП также пострадала ещё одна женщина и проходивший мимо здания ребёнок, сообщила пресс-службе портала государственных органов региона.

Администрация Лаганского РМО Взрыв газа

«Состояние мужчины 75 лет оценивается как тяжёлое, ожоговые повреждения составляют 30%. У женщины, в возрасте 69 лет, состояние также тяжёлое», — говорится в сообщении.

Не потребовалась госпитализация 50-летней женщине, её врачи отпустили домой. Кроме того, ожог лёгкой степени из-за взрыва газа получил восьмилетний ребёнок, который проходил мимо дома в тот момент. Он также будет лечиться дома по решению родителей.

Все пострадавшие получили необходимую помощь. Пациентов в тяжёлом состоянии намерены дообследовать в Костроме, чтобы скорректировать их лечение.

Газ в жилом доме взорвался 16 марта. Обрушилась одна из стен здания. Выясняются причины ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Чите в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме пострадали семь человек. Были спасены 12 жителей здания, в том числе трое детей.