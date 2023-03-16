Москва, 16 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. В Москве выясняют обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Константина Федина в Восточном округе. Громкие звуки напугали жителей здания, сообщило 360.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взрыв в доме

По предварительным данным, в многоэтажке взорвался предмет, похожий на гранату. Предполагается, что это была пиротехника, внешне сделанная в форме гранаты.

Пострадавших нет, выясняются обстоятельства происшествия. На лестничной клетке подъезда между 18-м и 19-м этажами дома после ЧП обвалилась плитка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Москве в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадал один человек.