Вашингтон, 16 марта, 2023, 22:42 — ИА Регнум. В Пентагоне пока не решили, будут ли США требовать у России возвращения упавшего 14 марта в Чёрное море беспилотника или компенсации за него. Об этом сказал журналистам 16 марта официальный представитель минобороны Патрик Райдер.

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«Мне об этом пока неизвестно», — кратко ответил Райдер, добавив, что не располагает информацией о планах по поднятию обломков беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом известно, что специалисты Минобороны РФ обнаружили беспилотник MQ-9 Reaper на дне моря в день его падения.