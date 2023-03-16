В Париже протестующие жгут ограждения и доски на площади Согласия
Париж, 16 марта 2023, 22:24 — REGNUM Протестующие французы в Париже из-за пенсионной реформы на площади Согласия строили баррикады из ограждения и досок, потом их подожгли. Об этом сообщал с места событий корреспондент РИА Новости.
Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.
Власти Франции в четверг приняли законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Пенсионный возраст тем самым увеличат на два года — с 62 до 64 лет.
Несогласные с реформой 16 марта собрались у здания Нацсобрания Франции в Париже, где должно было пройти голосование по законопроекту, которое в итоге не состоялось из-за решения премьера Элизабет Борн использовать статью конституции.
Французы выступали с лозунгами: «Макрона — в отставку!», «Мы не сдадимся!».
Потом они перешли к площади Согласия. Жители запускали петарды и жгли файеры и баррикады.
Сообщается, что количество участников протестной акции уже превысило 6 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции задействовали положение 49-й статьи конституции, позволяющее принять закон о повышении пенсионного возраста. Это вызвало протесты и забастовки.