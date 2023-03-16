Власти Курской области сообщили об усилении досмотра автомобилей

Курск, , 22:07 — REGNUM В Курской области 16 марта усилен досмотр автомобильного транспорта, сообщили в правительстве региона.

Это связано с поступившим правоохранителям сигналом о подозрительных лицах, который проверяется «в одном из соседних регионов», отметили в пресс-службе.

«Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия», — добавили в правительстве региона.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что власти Курской области объявили план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов разыскивают пикап с украинскими номерами, в котором, предположительно, находятся пятеро вооруженных мужчин.

В свою очередь глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ранее поступившая информация о появлении на территории региона вооруженных лиц к настоящему моменту не подтвердилась.